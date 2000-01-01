Huawei пытается вернуть изъятое оборудование

Китайская компания Huawei Technologies Co Inc. подала судебный иск к Министерству торговли США, потребовав в судебном порядке вернуть изъятое оборудование.
В США у компании Huawei отобрали телекоммуникационное оборудование, которое те транспортировали из Китая в США, а потом отправляли обратно.
Поданный судебный иск – последний шанс технологической компании вернуть оборудование на большую сумму. В Вашингтоне возвращать оборудование не намерены, поскольку уверены, что Huawei может повторно использовать его с целью шпионажа.
В судебном иске представитель компании Huawei заявил, что та транспортировала телекоммуникационное оборудование из Китая, включая компьютерный сервер и коммутатор Ethernet, в экспериментальную лабораторию в Калифорнии. После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай. Заявка на получение лицензии не была подана, потому что в этом не было необходимости.
После отправки в Китай оборудование Huawei было конфисковано на Аляске правительством США.
Сейчас оборудование Huawei находится на Аляске на одном из складов, отправить его ни в США, ни в Китай невозможно, поскольку нет необходимой лицензии, пишет Reuters.
В то же время в Huawei утверждают, что оборудование не требует лицензии, поскольку оно не относится к контролируемой категории и потому, что оно было изготовлено за пределами Соединенных Штатов и возвращалось в ту же страну, откуда было доставлено.
В Huawei требуют, чтобы оборудование было либо отправлено в Китай, либо передано Министерству торговли США, где решат, было ли оно отправлено незаконно.