Протесты в Грузии: пострадали более 30 журналистов
В результате протестов под зданием грузинского парламент 21 июля, пострадал 31 журналист. В отношении протестующих спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сказано в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии.
В Хартии отметили, что все журналисты были ранены резиновыми пулями.
В частности, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова 11 раз попали резиновыми пулями. Из-за выстрелов у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамар Багашвили перелом плеча, ей понадобилась операция.
Представителю охраны телекомпании "Рустави 2" Георгию Сулашвили сломали челюсть, а также он потерял глаз, сообщает Грузия online..
На сайте опубликовали имена всех журналистов, указав, какие увечья и травмы они получили в результате агрессивных действий представителей правоохранительных органов Грузии.
В общей сложности на митинге пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Хартия журналистской этики потребовала расследовать каждый из этих случаев, и в 15:00 22 июня проведет акцию у МВД с этим требованием.