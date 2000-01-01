22.06 10:41 MIGnews.com

Русский? Плюс 20% к счету

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Конфликт набирает новые обороты и на этот раз он вовлек и бизнес. Многие заведения Тбилиси хотят повысить цены в русском меню на 20% - в этом есть своеобразный символизм. 20% территории, которые Грузия считает своими сейчас под контролем России.Батумское кафе «Гарденс» приняло решение своеобразно ответить России за оккупацию 20% грузинских территорий и присоединилось к тбилисским коллегам — отныне российским туристам в кафе придется платить на 20% больше.«Мы, наверно, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт. После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%», — говорится в заявлении кафе «Гарденс», которое приводит «Грузия Online».Решение о повышении стоимости услуг на 20% в ответ на оккупацию Россией 20% грузинских территорий — Абхазии и Цхинвальского региона, приняло также кафе «Эзо» («Двор»).Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года. Информация размещена на официальной веб-странице Кремля.