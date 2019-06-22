Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пожары в Китае: задействовали 4,3 тысячи человек 22.06 11:15   MIGnews.com

Пожары в Китае: задействовали 4,3 тысячи человек

Свыше 4,3 тыс. пожарных, лесников и добровольцев подключены к тушению лесных пожаров в Китае, где также недавно произошло землетрясение магнитудой 6.

Возгорание зафиксировали на площади около 1,5 кв. км в районе горного массива Большой Хинган на севере Китая. Ликвидировать пожар трудно из-за сложного ландшафта, к тому же на южной стороне огонь приходится тушить на высоте до 1,4 тыс. метров над уровнем моря.

Пожарным удалось локализовать пожар в восточном направлении. В северном еще продолжаются работы, пишет Xinhuanet.

Масштабное возгорание в регионе зафиксировали 19 июня. Для его тушения власти создали специальный командный центр.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:29
Власти Швеции научит мигрантов флирту со шведками
12:19
Протесты в Грузии: пострадали более 30 журналистов
12:00
Новая вершина: 10 тысяч долларов за 1 биткоин
11:32
Мусави: Иран ответит на любую угрозу США
10:41
Русский? Плюс 20% к счету
09:51
В ОАЭ авиакомпаниям поручили принять меры безопасности
09:33
В Тбилиси возмущены приостановкой турпотока из России
09:16
Тройной теракт в Нигерии: погибли не менее 30 человек
08:20
Путин отменил рейсы из РФ в Грузию
06:13
Британия: определены два кандидата на пост премьера
05:06
Жители Ченнаи остались без воды
04:00
Россия выпустит 100 белух и косаток из “китовой тюрьмы”
03:25
В ЕС не избрали нового главу Европейской комиссии
01:00
Google празднует летнее солнцестояние
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus