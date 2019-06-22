Пожары в Китае: задействовали 4,3 тысячи человек

Свыше 4,3 тыс. пожарных, лесников и добровольцев подключены к тушению лесных пожаров в Китае, где также недавно произошло землетрясение магнитудой 6.
Возгорание зафиксировали на площади около 1,5 кв. км в районе горного массива Большой Хинган на севере Китая. Ликвидировать пожар трудно из-за сложного ландшафта, к тому же на южной стороне огонь приходится тушить на высоте до 1,4 тыс. метров над уровнем моря.
Пожарным удалось локализовать пожар в восточном направлении. В северном еще продолжаются работы, пишет Xinhuanet.
Масштабное возгорание в регионе зафиксировали 19 июня. Для его тушения власти создали специальный командный центр.