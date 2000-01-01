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В Дубае из-за COVID-19 могут закрыться до 70% предприятий | Фото:22.05 09:20   MIGnews.com

В Дубае из-за COVID-19 могут закрыться до 70% предприятий

Около 70% всех предприятий в Дубае могут полностью прекратить свою деятельность в течение следующих шести месяцев, поскольку кризис, вызванный пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19, разрушает спрос на их продукцию.

Результаты соответствующего исследования в четверг, 21 мая, опубликовала Торговая палаты Дубая.

Так, по данным опроса, проведенного в период с 16 по 22 апреля текущего года среди 1228 генеральных директоров в различных секторах, кризис станет самым серьезным за всю историю ОАЭ.

Почти три четверти опрошенных руководят малыми предприятиями, где до пандемии работали менее 20 человек. Мало того, 27% опрошенных ожидают потери своего бизнеса уже в течение ближайшего месяца, а еще 43% планируют выйти из бизнеса в течение полугода.


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