22.05 21:29 MIGnews.com

Израиль: родители забыли малыша в раскаленной машине

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В пятницу, 22 мая, трехлетний малыш, оставленный родителями в машине в городе Хацор, был госпитализирован в больницу "Зив".По сообщениям израильских СМИ, у ребенка было сильное обезвоживание.Уточняется, что малыш провел в закрытой машине, раскаленной на солнце, минимум час.На данный момент состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное. В больнице он останется по меньшей мере до утра, 12 мая.