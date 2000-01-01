22.05 21:29 MIGnews.com
Израиль: родители забыли малыша в раскаленной машине
В пятницу, 22 мая, трехлетний малыш, оставленный родителями в машине в городе Хацор, был госпитализирован в больницу "Зив".
По сообщениям израильских СМИ, у ребенка было сильное обезвоживание.
Уточняется, что малыш провел в закрытой машине, раскаленной на солнце, минимум час.
На данный момент состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное. В больнице он останется по меньшей мере до утра, 12 мая.
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