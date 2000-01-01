22.05 21:07 MIGnews.com

Саудовская Аравия и ОАЭ: мечети останутся закрытыми

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах все мечети в честь окончания священного месяца Рамадан не откроются для посетителей.Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили власти государств.Население призвали и дальше продолжать придерживаться карантинных правил, введенных из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, чтобы избежать дальнейшего распространения.Между тем, министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдуллатиф аль-Шейх издал директиву, согласно которой не допускается совершение молитв в мечетях, о чем сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.