Саудовская Аравия и ОАЭ: мечети останутся закрытыми
В Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах все мечети в честь окончания священного месяца Рамадан не откроются для посетителей.
Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили власти государств.
Население призвали и дальше продолжать придерживаться карантинных правил, введенных из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, чтобы избежать дальнейшего распространения.
Между тем, министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдуллатиф аль-Шейх издал директиву, согласно которой не допускается совершение молитв в мечетях, о чем сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.