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Саудовская Аравия и ОАЭ: мечети останутся закрытыми | Фото:22.05 21:07   MIGnews.com

Саудовская Аравия и ОАЭ: мечети останутся закрытыми

В Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах все мечети в честь окончания священного месяца Рамадан не откроются для посетителей.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили власти государств.

Население призвали и дальше продолжать придерживаться карантинных правил, введенных из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, чтобы избежать дальнейшего распространения.

Между тем, министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдуллатиф аль-Шейх издал директиву, согласно которой не допускается совершение молитв в мечетях, о чем сообщило государственное телевидение Саудовской Аравии.


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