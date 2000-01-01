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ООН: Йемен не выдержал кризис коронавируса | Фото:22.05 19:22   MIGnews.com

ООН: Йемен не справился с кризисом коронавируса

Система здравоохранения Йемена не справилась с кризисом, вызванным пандемией смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

"Мы слышали от многих из источников, что Йемен прямо сейчас – на грани. Ситуация – крайне тревожная, они говорят, что система здравоохранения в действительности рухнула", – отметил он.

По словам Лаерке, йеменцам отказывают в медицинском обслуживании из-за того, что у медиков банально не хватает оборудования и средств персональный защиты.

По оценкам ООН, в этом году на поддержание работы гуманитарных программ в Йемене потребуется 2 миллиарда долларов.


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