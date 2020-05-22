Крушение самолета в Пакистане: последние слова пилота
В сети опубликованы последние переговоры пилота пассажирского самолета Airbus 320-200 авиакомпании Pakistan International Airlines, потерпевшего крушение в Карачи.
Соответствующую запись распространил известный в Пакистане пилот Фахр-э-Алам в Twitter.
В частности, диспетчер сообщил, что наблюдает отклонение курса самолета влево. Пилот тем временем ответил: "идем прямо, отказ двигателя". После этого в аэропорту сообщили номер полосы для посадки. Пилот ответил, что принял информацию. После этого, он передал сигнал бедствия.
"Сэр, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Пакистан 8303", — сказал пилот.
"8303, принято, обе полосы свободны для посадки", — ответил диспетчер.
Напомним, что самолет потерпел крушение 22 мая в Карачи буквально за одну минуту до посадки. Он упал на жилые дома. Точное количество погибших пока не уточняется.
Мэр Карачи объявлял, что жертвами авиакатастрофы стали все пассажиры и члены экипажа, а СМИ в свою очередь распространили информацию, будто есть от 1 до 3 выживших.
Last Radio conv of PK8303
Control: appear to be turning left.
Pilot: we are proceeding direct we have lost engine.
Control: runway available to land at 25
Pilot: Roger
Pilot: Sir Mayday Mayday Mayday Mayday Pakistan 8303