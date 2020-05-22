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Крушение самолета в Пакистане: последние слова пилота | Фото:22.05 18:19   MIGnews.com

Крушение самолета в Пакистане: последние слова пилота

В сети опубликованы последние переговоры пилота пассажирского самолета Airbus 320-200 авиакомпании Pakistan International Airlines, потерпевшего крушение в Карачи.

Соответствующую запись распространил известный в Пакистане пилот Фахр-э-Алам в Twitter.

В частности, диспетчер сообщил, что наблюдает отклонение курса самолета влево. Пилот тем временем ответил: "идем прямо, отказ двигателя". После этого в аэропорту сообщили номер полосы для посадки. Пилот ответил, что принял информацию. После этого, он передал сигнал бедствия.

"Сэр, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Пакистан 8303", — сказал пилот.

"8303, принято, обе полосы свободны для посадки", — ответил диспетчер.

Напомним, что самолет потерпел крушение 22 мая в Карачи буквально за одну минуту до посадки. Он упал на жилые дома. Точное количество погибших пока не уточняется.

Мэр Карачи объявлял, что жертвами авиакатастрофы стали все пассажиры и члены экипажа, а СМИ в свою очередь распространили информацию, будто есть от 1 до 3 выживших.






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