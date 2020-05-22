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Авиакатастрофа в Пакистане: противоречивые данные о выживших | Фото:22.05 17:16   MIGnews.com

Авиакатастрофа в Пакистане: противоречивые данные о выживших

По крайней мере один пассажир потерпевшего крушение самолета Airbus 320-200 авиакомпании Pakistan International Airlines выжил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей страны.

В свою очередь Associated Press со ссылкой на источник в Управлении гражданской авиации Пакистана рассказал, что выжившими оказались двое.

Уточняется, что банкир, который находился на борту самолета, был замечен после катастрофы. По данным управления гражданской авиации Пакистана, на авиалайнере находились 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Между тем местные телеканалы и вовсе сообщили, что выжили три человека, сидевшие в первом ряду самолета.

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар объявил, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.




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