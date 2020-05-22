22.05 16:55 MIGnews.com

Пожар в Цфате и Самарии: огонь взять под контроль

השריפה בצפת: הושגה שליטה על האש והתושבים הורשו לחזור לבתיהם. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לנגריה ולכמה קרוואנים@rubih67 https://t.co/TRbAOwxnBa — כאן חדשות (@kann_news) May 22, 2020

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Днем, в пятницу, 22 мая, вспыхнул масштабный пожар в Самарии и в Цфате.По данным израильских СМИ, полиция попросила жителей окрестных районов закрыть окна и не покидать дома.Жители из опасных зон, которые расположены в непосредственной близости от очага возгорания, были заблаговременно эвакуированы.Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте ЧП работают расчеты пожарной охраны. По данным Walla, специалистам удалось взять огонь под контроль. Жителям в последствии разрешили вернуться домой.