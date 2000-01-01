В Польше пьяный мужчина полез в вольер к медведю

23-летний поляк в состоянии сильного алкогольного опьянения решил помериться силой с медведем.
Инцидент произошел в зоопарке Варшавы. Пьяный парень полез в вольер к медведям, где на незваного гостя и накинулось животное.
Чудом пострадавший смог вырваться из лап медведя и взобрался на декоративную скалу, где и остался ждать помощи.
На спасение молодого человека прибыли полицейские и спасатели. Его достали из вольера и передали медикам.
Несмотря на то, что противником парня было опасное животное, он отделался незначительными травмами. Отмечается, что большинство травм он даже получил не от медведя, а от падения с высоты забора в воду, которая была предназначена для купания медведей в вольере.
У парня оказался уровень алкоголя в крови 1,5 промилле.