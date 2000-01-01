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В Польше пьяный мужчина полез в вольер к медведю 23.05 04:35   MIGnews.com

В Польше пьяный мужчина полез в вольер к медведю

23-летний поляк в состоянии сильного алкогольного опьянения решил помериться силой с медведем.

Инцидент произошел в зоопарке Варшавы. Пьяный парень полез в вольер к медведям, где на незваного гостя и накинулось животное.

Чудом пострадавший смог вырваться из лап медведя и взобрался на декоративную скалу, где и остался ждать помощи.

На спасение молодого человека прибыли полицейские и спасатели. Его достали из вольера и передали медикам.

Несмотря на то, что противником парня было опасное животное, он отделался незначительными травмами. Отмечается, что большинство травм он даже получил не от медведя, а от падения с высоты забора в воду, которая была предназначена для купания медведей в вольере.

У парня оказался уровень алкоголя в крови 1,5 промилле.




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