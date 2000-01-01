Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Бней-Брак: женщина в тяжелом состоянии из-за теплового удара | Фото:22.05 14:35   MIGnews.com

Бней-Брак: женщина в тяжелом состоянии из-за теплового удара

В пятницу, 22 мая, в 85-летняя жительница Бней-Брака потеряла сознание из-за теплового удара.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Это произошло, когда пожилая израильтянка находилась в доме одного своих родственников.

Медики доставили пострадавшую в больницу "Мааней Ха Иешуа" в Бней-Браке. По предварительным данным, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Уточняется, что израильтянку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Стоит отметить, что за последнюю неделю участились подобные случаи из-за аномальной жары в Израиле. В группе риска оказались пожилые люди.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:31
Ганц об угрозах Хаменеи: Израиль ко всему готов
14:56
"Хизбаллу" собирается признать вне закона еще одна страна
14:14
Пакистан: пассажирский авиалайнер потерпел крушение  
13:53
Трюдо о ВОЗ: не бывает идеальных организаций
13:32
Евросоюз осудил антиизраильские угрозы Хаменеи
12:29
Ривлин выступил с совместным заявлением с президентом Греции
12:08
Впервые за долгое время из Катманду можно увидеть Эверест
11:47
Премьер-министр Иордании грозит Израилю разрывом отношений
11:26
Во Франции думают перенести муниципальные выборы
11:05
Руководство ПА отвело часть силовиков из города Абу-Дис
10:23
COVID-19: в Бразилии 1188 смертей в сутки
10:02
В ЦКПЗ США предупредили о второй вспышке COVID-19 осенью
09:41
Китайский инфекционист о защите от второй волны COVID-19
09:20
В Дубае из-за COVID-19 могут закрыться до 70% предприятий
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  