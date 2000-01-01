22.05 14:35 MIGnews.com
Бней-Брак: женщина в тяжелом состоянии из-за теплового удара
В пятницу, 22 мая, в 85-летняя жительница Бней-Брака потеряла сознание из-за теплового удара.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Это произошло, когда пожилая израильтянка находилась в доме одного своих родственников.
Медики доставили пострадавшую в больницу "Мааней Ха Иешуа" в Бней-Браке. По предварительным данным, состояние женщины оценивается как тяжелое.
Уточняется, что израильтянку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Стоит отметить, что за последнюю неделю участились подобные случаи из-за аномальной жары в Израиле. В группе риска оказались пожилые люди.
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