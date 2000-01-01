22.05 14:35 MIGnews.com

Бней-Брак: женщина в тяжелом состоянии из-за теплового удара

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В пятницу, 22 мая, в 85-летняя жительница Бней-Брака потеряла сознание из-за теплового удара.Об этом сообщают израильские СМИ.Это произошло, когда пожилая израильтянка находилась в доме одного своих родственников.Медики доставили пострадавшую в больницу "Мааней Ха Иешуа" в Бней-Браке. По предварительным данным, состояние женщины оценивается как тяжелое.Уточняется, что израильтянку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Стоит отметить, что за последнюю неделю участились подобные случаи из-за аномальной жары в Израиле. В группе риска оказались пожилые люди.