Пакистан: пассажирский авиалайнер потерпел крушение

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020

90 people were on board in a PIA plane which crashed. #PIA pic.twitter.com/vifLCH19TB — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 22, 2020

#Breaking; Smoke in the air, houses were on fire after #PIA plane crashes in the residential area of #Karachi . pic.twitter.com/ZqpbD7Ez8Q — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) May 22, 2020

В пятницу, 22 мая, возле аэропорта Карачи разбился пассажирский самолет Airbus 320-200 авиакомпании Pakistan International Airlines.На его борту находились 91 пассажир и 7 членов экипажа, передает Тhe news.com.pk.Катастрофа произошла при заходе на посадку. По версии СМИ, он потерпел крушение около международного аэропорта Джиннах и загорелся.На место происшествия выехали десятки автомобилей службы скорой помощи и пожарные бригады. По предварительным данным, самолет упал на жилой район, разрушив здания.По предварительным данным, у лайнера посадкой были обнаружены проблемы с шасси. На данный момент количество жертв и пострадавших уточнется.