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Впервые за долгое время из Катманду можно увидеть Эверест 22.05 12:08   MIGnews.com

Впервые за долгое время из Катманду можно увидеть Эверест

На прошлой неделе гора Эверест впервые за долгое время стала видна из столицы Непала Катманду.

Благодаря карантинным мерам, введенным с целью предотвращения распространения коронавируса, на дорогах стало меньше транспорта, а также остановлено промышленное производство, что привело к значительному снижению загрязнения воздуха над Непалом. Об этом сообщает издание Nepal Times.

Также сообщается о резком сокращении числа случаев госпитализации в связи с респираторными заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха.

Предполагается, что после снятия карантинных ограничений, когда люди вернутся к своему обычному образу жизни, это уникальное зрелище снова будет окутано смогом, и жители Катманду не смогут насладиться величественным видом Эвереста.


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