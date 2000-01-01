22.05 12:08 MIGnews.com

Впервые за долгое время из Катманду можно увидеть Эверест

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На прошлой неделе гора Эверест впервые за долгое время стала видна из столицы Непала Катманду.Благодаря карантинным мерам, введенным с целью предотвращения распространения коронавируса, на дорогах стало меньше транспорта, а также остановлено промышленное производство, что привело к значительному снижению загрязнения воздуха над Непалом. Об этом сообщает издание Nepal Times.Также сообщается о резком сокращении числа случаев госпитализации в связи с респираторными заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха.Предполагается, что после снятия карантинных ограничений, когда люди вернутся к своему обычному образу жизни, это уникальное зрелище снова будет окутано смогом, и жители Катманду не смогут насладиться величественным видом Эвереста.