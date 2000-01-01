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В Москве жестоко убита активистка еврейской общины | Фото: AFP22.05 09:12   MIGnews.com

В Москве жестоко убита активистка еврейской общины

22-летняя активистка еврейской общины в Москве Ривка (Ирина) Ципишева была убита в Москве 15 мая.

Ципишева вечером 15 мая возвращалась домой с двумя подругами на попутной машине. Подруги вышли раньше, а Ципишева исчезла. Московская полиция и активисты еврейской общины “Марьина Роща” несколько дней вели розыски.

Тело убитой нашли через неделю. Полиция сообщила о том, что водитель убил Ципишеву “с особой жестокостью”. Мотивы убийства не сообщаются.

Ципишева была похоронена на еврейском кладбище в Малаховке. На похоронах присутствовал главный раввин России Берл Лазар. Он сказал: Ривка была особенным человеком с особой душой”.

Водитель бежал в Белоруссию, но был задержан там властями и выдан российской стороне.


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