22.05 08:45 MIGnews.com

В Египте ликвидированы две террористические ячейки

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Министерство иностранных дел Египта объявило, что местные силы безопасности ликвидировали два «вооруженных отряда» в Эль-Арише на Синайском полуострове, в том числе 16 боевиков, которые владели оружием и взрывчаткой, в том числе поясом взрывчатки, предназначенным для террористов-смертников.Согласно сообщению в газете "Аль-Ахрам" , силам национальной безопасности Египта удалось обнаружить две ячейки, которые планировали провести серию террористических актов против основных объектов и высокопоставленных лиц в районе Эль-Ариша.Министерство внутренних дел также сообщило, что накануне в ходе перестрелки в этом районе силы безопасности убили 12 вооруженных людей.