22.05 06:44 MIGnews.com

Израильтянин рассказал о страшных часах в Тегеране

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Израильский турист Бар Азулай рассказал об “ужасных” часах, проведенных им после вынужденной посадки в Тегеране.Азулай пять месяцев провел в Индии и летел в Бухарест через Стамбул. На борту самолета у одного из пассажиров случился сердечный приступ, и экипаж принял решение о совершении посадки в Тегеране.В интервью 12-му каналу израильского ТВ Азулай сказал: “К счастью, я говорю с вами из Бухареста, а не из Тегерана”.Азулай во время полета заснул. Его разбудила перед посадкой индийская женщина, сидевшая рядом: “Я не понимал, как мы могли так быстро приземлиться. Я посмотрел на карту и увидел, что мы садимся в Тегеране. Я не понимал, что происходит, но видел толпу в истерике вокруг мужчины, лежавшего на полу. Даже когда я говорю об этом сейчас, у меня мурашки идут по коже - и от попыток спасти мужчину, и от самого факта приземления в Тегеране”.Азулай продолжил: “Я очень беспокоился. Нам не говорили ничего. Моя первая мысль была о том, что моя жизнь закончилась, мое путешествие закончилось Моя сестра выходит замуж через три дня, но я начал думать, что не попаду на свадьбу. Я был уверен, что нас снимут с самолета, и я думал, что они меня заберут”.Экипаж не знал, будут ли снимать пассажиров с самолета.Но все закончилось хорошо: “После того, как мы приземлились, на борт поднялась команда врачей. Я просто сидел в кресле, надеясь, что нас не заставят уйти с самолета. Я пообещал себе, что если придется спускаться. я не пойду один”.Но после того, как медики забрали больного, пассажиры просто просидели еще четыре часа в самолете - и после этого он вылетел в Стамбул. Азулай говорит: “Я пережил эти 24 часа так, как будто это была настоящая вечность”.Между тем, израильские СМИ сообщили о еще одной вынужденной посадке. Самолет компании El Al следовавший рейсом из Вены совершил вынужденную посадку в Ларнаке.Причиной посадки стало задымление кабины.Пассажиры были эвакуированы в отель, производится проверка самолета.El Al заявил, что “никогда не шел и не пойдет на компромиссы там, где речь идет о безопасности пассажиров”, подчеркнув, что “самолет приземлился успешно, безопасность полета была сохранена”.