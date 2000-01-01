Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильтянин рассказал о страшных часах в Тегеране 22.05 06:44   MIGnews.com

Израильтянин рассказал о страшных часах в Тегеране

Израильский турист Бар Азулай рассказал об “ужасных” часах, проведенных им после вынужденной посадки в Тегеране.

Азулай пять месяцев провел в Индии и летел в Бухарест через Стамбул. На борту самолета у одного из пассажиров случился сердечный приступ, и экипаж принял решение о совершении посадки в Тегеране.

В интервью 12-му каналу израильского ТВ Азулай сказал: “К счастью, я говорю с вами из Бухареста, а не из Тегерана”.

Азулай во время полета заснул. Его разбудила перед посадкой индийская женщина, сидевшая рядом: “Я не понимал, как мы могли так быстро приземлиться. Я посмотрел на карту и увидел, что мы садимся в Тегеране. Я не понимал, что происходит, но видел толпу в истерике вокруг мужчины, лежавшего на полу. Даже когда я говорю об этом сейчас, у меня мурашки идут по коже - и от попыток спасти мужчину, и от самого факта приземления в Тегеране”.

Азулай продолжил: “Я очень беспокоился. Нам не говорили ничего. Моя первая мысль была о том, что моя жизнь закончилась, мое путешествие закончилось Моя сестра выходит замуж через три дня, но я начал думать, что не попаду на свадьбу. Я был уверен, что нас снимут с самолета, и я думал, что они меня заберут”.

Экипаж не знал, будут ли снимать пассажиров с самолета.

Но все закончилось хорошо: “После того, как мы приземлились, на борт поднялась команда врачей. Я просто сидел в кресле, надеясь, что нас не заставят уйти с самолета.  Я пообещал себе, что если придется спускаться. я не пойду один”.

Но после того, как медики забрали больного, пассажиры просто просидели еще четыре часа в самолете - и после этого он вылетел в Стамбул. Азулай говорит: “Я пережил эти 24 часа так, как будто это была настоящая вечность”.


Между тем, израильские СМИ сообщили о еще одной вынужденной посадке. Самолет компании El Al следовавший рейсом из Вены совершил вынужденную посадку в Ларнаке.

Причиной посадки стало задымление кабины.

Пассажиры были эвакуированы в отель, производится проверка самолета.

El Al заявил, что “никогда не шел и не пойдет на компромиссы там, где речь идет о безопасности пассажиров”, подчеркнув, что “самолет приземлился успешно, безопасность полета была сохранена”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:35
Четыре араба подозреваются в краже древностей
11:35
Яффо: исландских ненавистников Израиля встретили овацией  
11:02
Кахоль Лаван отказывается от депутатской неприкосновенности
10:40
В Бахрейне пройдет конференция "Мир для процветания"
10:02
Среди погибших при падении крана в Явне - репатриант
09:54
Посланник ООН: Нельзя допустить возрождение ИГ в Ираке
09:12
В Москве жестоко убита активистка еврейской общины
09:06
ЦАХАЛ арестовал 9 палестинцев, подозреваемых в терроре
08:45
В Египте ликвидированы две террористические ячейки
08:32
ЦАХАЛ задержал лидера Фронта Освобождения Палестины
08:05
Прогресс в переговорах НДИ и Ликуда
07:34
Акции китайского гиганта рухнули в преддверии запретов США
06:09
На Шри-Ланке провели молитвы в память о жертвах теракта
05:14
В некоторых частях Польши хотят запретить "идеологию ЛГБТ"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus