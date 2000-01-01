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В Могадишо прогремели мощные взрывы, погибли 14 человек | Фото:22.05 20:07   MIGnews.com

В Могадишо прогремели мощные взрывы, погибли 14 человек

Сегодня в столице Сомоли – городе Могадишо – прогремели два мощных взрыва, в результате чего погибли 14 человек, большинство жертв оказались солдатами.

Об этом в среду, 22 мая сообщает Mogadishu Update на своей странице в Twitter.

"Сильный взрыв произошел перед президентским дворцом в Могадишо, когда взлетел в воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ранен один депутат, а его охранник погиб", - говорится в сообщении.


"Еще один взрыв произошел в одном из районов Могадишо. Его целью были сомалийские военные. В результате теракта погибли 14 человек, в частности женщина-командир", – добавили чиновники.

"Бомба в машине взорвалась на контрольно-пропускном пункте возле президентского дворца, когда солдаты проводили проверку транспортных средств на главной улице", - отмечается в заявлении полиции.

Свидетель происшествия Мэйди Ахмед сказал в интервью The Associated Press, что "в прошлом он был ранен в этом районе, а сегодня снова моя дочь была убита в результате этого нападения, которое также разрушило мой дом". "Это ужасно", - добавил он.

По данным издания, действующая в Сомали экстремистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за теракт, заявив, что ее целью были автомобили правительственных чиновников.


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