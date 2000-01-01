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Джакарта: в ходе столкновений с полицией погибли 6 человек | Фото:22.05 16:31   MIGnews.com

Джакарта: в ходе столкновений с полицией погибли 6 человек


В Джакарте в ходе протестов против итогов президентских выборов, которые прошли 17 апреля, погибли шесть человек, и еще 200 получили ранения.

Об этом в среду, 22 мая сообщает The Straits Times.

Как заявил губернатор Джакарты Анис Басведан, всех пострадавших с различными травмами были доставили в больницы.

Во время демонстраций митингующие заявили, что не согласны с результатами выборов.

По данным издания, полиция разгоняла участников протестов слезоточивым газом, а они в ответ кидали камни и взрывали петарды.

Кроме того, некоторые протестующие сожгли несколько автомобилей и устроили пожар в одном из общежитий, где проживают правоохранители.

Отмечается, что центральный район индонезийской столицы практически полностью перекрыт.

Между тем, официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио сообщил, что в ходе протестов были арестованы более 20 подозреваемых в организации и участии в беспорядках.

Как известно, за действующего главу государства Джоко Видодо проголосовало 55,5%, его единственный соперник Прабово Субианто набрал 44,5%.


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