22.05 16:31 MIGnews.com
Джакарта: в ходе столкновений с полицией погибли 6 человек
В Джакарте в ходе протестов против итогов президентских выборов, которые прошли 17 апреля, погибли шесть человек, и еще 200 получили ранения.
Об этом в среду, 22 мая сообщает The Straits Times
.
Как заявил губернатор Джакарты Анис Басведан, всех пострадавших с различными травмами были доставили в больницы.
Во время демонстраций митингующие заявили, что не согласны с результатами выборов.
По данным издания, полиция разгоняла участников протестов слезоточивым газом, а они в ответ кидали камни и взрывали петарды.
Кроме того, некоторые протестующие сожгли несколько автомобилей и устроили пожар в одном из общежитий, где проживают правоохранители.
Отмечается, что центральный район индонезийской столицы практически полностью перекрыт.
Между тем, официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио сообщил, что в ходе протестов были арестованы более 20 подозреваемых в организации и участии в беспорядках.
Как известно, за действующего главу государства Джоко Видодо проголосовало 55,5%, его единственный соперник Прабово Субианто набрал 44,5%.
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