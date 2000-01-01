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Активисты BDS пытались сорвать событие в Германии 22.05 14:29   MIGnews.com

Активисты BDS пытались сорвать событие в Германии

Активисты движения BDS прервали литературную акцию в немецком городе Аурих, на которой еврей, выросший в Германии, Арье Шаруз Шаликар представлял свою новую книгу об антисемитизме.

Когда Шаликар читал фрагменты из своей книги, группа активистов движения BDS начала всячески стараться прервать выступоение, пустив в ход громкую музыку и выкрикивание фраз.

Активисты были задержаны полицией. Одному из них было предъявлено обвинение в США в 2017 году после того, как он прервал публику с израильским депутатом Кнессета.


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