22.05 14:10 MIGnews.com
Доказательств химической атаки в Сирии не найдено
Британский военный наблюдатель заявил в среду, что у него нет доказательств того, что сирийская армия осуществила химический удар, несмотря на заявление Вашингтона о подозрениях.
«У нас нет никаких доказательств нападения», - сказал AFP Рами Абдул Рахман, глава Сирийской обсерватории по правам человека.
«Мы не зафиксировали никакой химической атаки в горах Латакии», - сказал он.
Ранее сообщалось, что США заявили, что обнаружили признаки того, что сирийское правительство использует химическое оружие на основе с хлора
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