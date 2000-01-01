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Доказательств химической атаки в Сирии не найдено 22.05 14:10   MIGnews.com

Доказательств химической атаки в Сирии не найдено

Британский военный наблюдатель заявил в среду, что у него нет доказательств того, что сирийская армия осуществила химический удар, несмотря на заявление Вашингтона о подозрениях.

«У нас нет никаких доказательств нападения», - сказал AFP Рами Абдул Рахман, глава Сирийской обсерватории по правам человека.

«Мы не зафиксировали никакой химической атаки в горах Латакии», - сказал он.

Ранее сообщалось, что США заявили, что обнаружили признаки того, что сирийское правительство использует химическое оружие на основе с хлора.


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