22.05 13:41 MIGnews.com

В Индонезии в результате столкновений погибли 6 человек

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Шесть человек погибли во время беспорядков на выборах в индонезийской столице, сообщили в среду власти.Сообщается, что сторонники проигравшего кандидата в президенты жгли автомобили и устраивали столкновения с полицией.Вследствие происшествий правительство объявило об ограничениях в социальных сетях.Столкновения начались во вторник вечером, когда сторонники бывшего генерала Прабово Субианто попытались проникнуть в центральные офисы агентства по надзору за выборами.Более двух десятков автомобилей были сожжены, когда участники беспорядков захватили районы в центральной части Джакарты, бросая камни и коктейли Молотова в полицию, которая ответила слезоточивым газом, водяной пушкой и резиновыми пулями.