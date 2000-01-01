На Starbucks подали в суд за использование пестицидов
В двух судебных процессах против нескольких филиалов NYC Starbucks утверждается, что клиенты подвергались воздействию токсичных химических веществ.
В одном групповом иске, поданном во вторник на Манхэттене, десять клиентов утверждали, что подвергались воздействию DDVP (Дихлофоса) после покупки продуктов в нескольких магазинах в течение последних трех лет.
Хотя химические вещества направлены только на вред насекомым, в иске утверждается, что они также вредны для человека.
Согласно иску, руководящие принципы CDC предписывают, что DDVP-содержащие пестициды должны использоваться в закрытых помещениях только тогда, когда люди либо отсутствуют, либо снабжены респиратором или другим дыхательным оборудованием. А сайт Hot Shot предупреждает, что продукт нельзя использовать в «кухнях, ресторанах или районах, где готовят или подают еду».