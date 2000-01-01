22.05 23:34 MIGnews.com

На Starbucks подали в суд за использование пестицидов

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В двух судебных процессах против нескольких филиалов NYC Starbucks утверждается, что клиенты подвергались воздействию токсичных химических веществ.В одном групповом иске, поданном во вторник на Манхэттене, десять клиентов утверждали, что подвергались воздействию DDVP (Дихлофоса) после покупки продуктов в нескольких магазинах в течение последних трех лет.Хотя химические вещества направлены только на вред насекомым, в иске утверждается, что они также вредны для человека.Согласно иску, руководящие принципы CDC предписывают, что DDVP-содержащие пестициды должны использоваться в закрытых помещениях только тогда, когда люди либо отсутствуют, либо снабжены респиратором или другим дыхательным оборудованием. А сайт Hot Shot предупреждает, что продукт нельзя использовать в «кухнях, ресторанах или районах, где готовят или подают еду».