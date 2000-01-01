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В поисках каннабиса полиция обнаружила две гранаты 22.05 11:50   MIGnews.com

В поисках каннабиса полиция обнаружила две гранаты

В ходе целенаправленной операции сотрудники израильской полиции провели по решению суда обыск в доме в мошаве на прибрежной равнине, сообщает Arutz Sheva.

Когда сотрудники прибыли в назначенный дом, они заметили убегающего молодого парня. Он был пойман и арестован.
Во время обыска полицейские обнаружили две гранаты и вещество, предположительно являющееся каннабисом, разделенным на порции.

Подозреваемый был доставлен на слушание во вторник в магистратский суд Ришон-ле-Цион, по окончании которого его предварительное заключение было продлено на три дня.


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