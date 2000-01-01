22.05 10:02 MIGnews.com

Среди погибших при падении крана в Явне - репатриант

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Израильская пресса опубликовала имена погибших в результате катастрофы на строительном объекте в Явне.Погибли работники компании Неот Шамир Бен Дакло, Йони Сабаг, Гиль Хазази и Сергей Семенов.Похороны 33-летнего Сергея Семенова состоятся на альтернативном кладбище Беэр-Шевы.Компания Неот Шамир, дочернее предприятие Рами Шбиро закрыта на 30 дней. В день катастрофы 17 официальных лиц, имевших отношение к работе на объекте были задержаны. Из них четверо были отпущены под домашний арест. Полиция пытается установить, что стало причиной крушения крана - структурный дефект или человеческая ошибка.Сабаг, директор семейной компании, оперировавшей кранами на объекте, за день до смерти отпраздновал 33-й день рождения за день до аварии. Его семья говорит: “Он не знал, что это - прощальная вечеринка. Йонатан любил свою работу, краны и высоту, и всегда заботился о безопасности тех, кто работал рядом с ним”.Дакло, 22-летний житель Пардес Ханна, в прошлом году уволился в запас из ВМС ЦАХАЛа. Он служил на базе в Красном море и считался отличным солдатом. Дакло за несколько минут до крушения опубликовал в Instagram фото с крана, который должен был вот-вот обвалиться.У 51-летнего Гиля Хазази из Хадеры остались жена и трое дочерей. Его шурин Илан Кишти говорит: “Он был отцом, отдавшим всю свою душу дочерям, моей сестре, он заботился о всех их нуждах - и теперь они остались совершенно одни”. У Хазази был собственный мотоциклетный бизнес и он был известным энтузиастом мотоциклов, объездившим всю страну.Из расследования полиции выяснилось, что в Израиле не существует никаких правил, регулирующих сборку и разборку башенных кранов. Полицейские подвергли резкой критике бездействие министерства труда и социальной защиты и заявили в интервью порталу walla: “Нет никаких инструкций по сборке и разборке кранов. Существуют только инструкции об управлении кранами. При нынешней ситуации любой, кто захочет, может собрать группу рабочих и начать собирать или разбирать башенный кран. не существует инструкций, описывающих последовательность безопасной разборки крана”.