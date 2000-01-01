22.05 09:23 MIGnews.com

Более 20 человек пострадали от взрыва в больнице Бангкока

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В результате взрыва в больнице в Бангкоке пострадали более 20 человек, сообщает местная газета The Nation.Инцидент произошел в понедельник утром в центральном районе столицы Таиланда в госпитале Пхрамонгкутклао.По первоначальным сведениям, взрыв прогремел внутри приемной для вышедших на пенсию чиновников. В основном пострадавшие были травмированы осколками стекла.Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.