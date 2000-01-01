22.05 08:11 MIGnews.com

Ким Чен Ын приказал оснастить армию КНДР новой ракетой

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал как можно скорее перейти к массовому производству новой ракеты "Пуккыксон-2" и оснастить ею армию, передает телекомпания NHK со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи.Ранее, как сообщают СМИ, Северная Корея провела испытание ракеты, которое назвала "последней апробацией перед боевым развертыванием". Лидер КНДР, лично присутствовавший на мероприятии, заявил, что оно прошло "на 100 баллов из 100"."Пуккыксон-2" представляет собой наземную модификацию баллистической ракеты подводных лодок. Впервые ее испытали в феврале.В ходе последних испытаний ракета преодолела расстояние в 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова.Ранее стало известно, что Совбез ООН соберется на закрытое совещание в связи с пуском ракеты. Совещание состоится 23 мая по запросу США, Японии и Южной Кореи.