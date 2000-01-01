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В Ливане разбился израильский военный беспилотник | Фото: IDF/Flickr22.05 19:47   MIGnews.com

В Ливане разбился израильский военный беспилотник

В Армии обороны Израиля сообщили об авиакрушении одного из беспилотников ВВС ЦАХАЛа на территории Ливана. При этом как утверждают представители военных, никакого риска утечки какой-либо важной или секретной информации.

Отмечается, что разбившийся дрон представлял модель маленьких тактических беспилотников Skylark ("Жаворонок"), которые обычно используются для коротковременных операций, так как длительность нахождения в воздухе самой последней его модификации составляет 6 часов.

На данный момент израильские военные пытаются узнать причины авиакрушения.

Стоит отметить, что за последнее время в секторе Газа, Ливане и Сирии потерпели крушение уже несколько беспилотников данной модели. В ЦАХАЛе считают это результатом не системной ошибки, а несвязанными друг с другом инцидентами.
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