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Реакция МИДа на скандальное селфи Хазана с Трампом | Фото: @oren_haz/Twitter22.05 18:52   MIGnews.com

Реакция МИДа на скандальное селфи Хазана с Трампом

Депутат Кнессета от "Ликуда" Орен Хазан не был приглашен на церемонию встречи американского президента Дональда Трампа в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в израильском министерстве иностранных дел.

"Министерство иностранных дел приглашало исключительно представителей ВИП-списка, который подразумевает только самых высокопоставленные госдолжности Израиля. К сожалению, несколько человек, которых не было в списке высокопоставленных сотрудников, пробрались в первый ряд и отказались уходить, несмотря на то, что МИД попросили их сделать это", - сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

Напомним, что сегодня парламентарий "отличился", грубо нарушив дипломатический протокол, он протиснулся между израильскими министрами и телохранителями Трампа и сделал селфи с главой Белого дома. Фотографию с президентом Хазан выложил в своем микроблоге, поблагодарив Трампа за оказанную честь.




Снимок быстро стал вирусным, "тролли" в Facebook не упустили возможность оставить свои нелестные комментарии, такие как "Тупой и еще тупее", "Берт и Эрни" и "Хайль Гидра".
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