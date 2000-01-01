22.05 18:52 MIGnews.com

Реакция МИДа на скандальное селфи Хазана с Трампом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета от "Ликуда" Орен Хазан не был приглашен на церемонию встречи американского президента Дональда Трампа в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в израильском министерстве иностранных дел."Министерство иностранных дел приглашало исключительно представителей ВИП-списка, который подразумевает только самых высокопоставленные госдолжности Израиля. К сожалению, несколько человек, которых не было в списке высокопоставленных сотрудников, пробрались в первый ряд и отказались уходить, несмотря на то, что МИД попросили их сделать это", - сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.Напомним, что сегодня парламентарий "отличился", грубо нарушив дипломатический протокол, он протиснулся между израильскими министрами и телохранителями Трампа и сделал селфи с главой Белого дома. Фотографию с президентом Хазан выложил в своем микроблоге, поблагодарив Трампа за оказанную честь.Снимок быстро стал вирусным, "тролли" в Facebook не упустили возможность оставить свои нелестные комментарии, такие как "Тупой и еще тупее", "Берт и Эрни" и "Хайль Гидра".