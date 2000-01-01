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Россия завела дело на израильтянина за дебош в самолете | Фото: Thinkstock22.05 18:21   MIGnews.com

Россия завела дело на израильтянина за дебош в самолете

В России возбудили уголовное дело на 50-летнего авиадебошира из Израиля. Как сообщили на сайте местного министерства внутренних дел, во время полета из Тель-Авива в Москву мужчина угрожал безопасности лайнера и людей. В связи с этим на хулигана возбуждено дело по статье уголовного кодекса РФ "Хулиганство". Сейчас он заключен под стражу. Это стало первым случаем наказания в России за авиадебош.

Отмечается, что 19 мая в дежурную часть в аэропорту Шереметьево поступило сообщение от командира воздушного судна. Пилот рассказал, что один из пассажиров сильно пьян, однако продолжает употреблять алкоголь, использует нецензурную лексику и пытается открыть дверь самолета.

Транспортная полиция задержала нарушителя правопорядка, которым оказался израильтянин. Теперь ему может грозить штраф от 300 до 500 тыс. рублей (5,3-8,8 тыс. долларов) или лишение свободы на 3 до 5 лет. Также статья предусматривает обязательные или исправительные работы.

В середине марта Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за хулиганские действия во всех видах общественного транспорта.

Ранее правонарушения на борту самолетов чаще всего квалифицировались по статье 11.17 Кодекса об Административных правонарушениях ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте"). Максимальное наказание по ней предусматривало штраф в 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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