22.05 15:18 MIGnews.com

Эрдан - Трампу: в Тель-Авиве, возможно, произошел теракт

Homeland Security @giladerdan1 to @realDonaldTrump :"It's possible that there was a terror attack in Tel Aviv today"#TrumpinIsrael pic.twitter.com/qXR60H6Ghe — חדשות 10 (@news10) May 22, 2017

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, во время церемонии приема Дональда Трампа в аэропорту Бен-Гурион, представляясь и описывая свои должностные обязанности, сообщил. что в “Тель-Авиве сегодня, возможно, произошел теракт”.Утром 22 мая водитель машины, заезжая на тротуар на улице Нахалат Биньямин, сбил мотоциклиста, тот, падая, сбил велосипедиста. В результате аварии три человека получили ранения средней степени тяжести.Согласно первоначальным сообщениям, существовало подозрения на теракт. Водитель - 29-летний араб из Яффо, управлял транспортным средством без водительских прав.Эрдан, рассказывая Трампу о произошедшем. сказал, что следствие продолжается. и пока невозможно с уверенностью сказать - было ли это ДТП или теракт”.