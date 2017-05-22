Эрдан - Трампу: в Тель-Авиве, возможно, произошел теракт
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, во время церемонии приема Дональда Трампа в аэропорту Бен-Гурион, представляясь и описывая свои должностные обязанности, сообщил. что в “Тель-Авиве сегодня, возможно, произошел теракт”.
Утром 22 мая водитель машины, заезжая на тротуар на улице Нахалат Биньямин, сбил мотоциклиста, тот, падая, сбил велосипедиста. В результате аварии три человека получили ранения средней степени тяжести.
Согласно первоначальным сообщениям, существовало подозрения на теракт. Водитель - 29-летний араб из Яффо, управлял транспортным средством без водительских прав.
Эрдан, рассказывая Трампу о произошедшем. сказал, что следствие продолжается. и пока невозможно с уверенностью сказать - было ли это ДТП или теракт”.