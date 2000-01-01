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Номер со скидкой: в King David принимают Трампа 22.05 14:59   MIGnews.com

Номер со скидкой: в King David принимают Трампа

В отеле King David приготовления к визиту президента Дональда Трампа никого не напрягли - также как и тот факт, что члены его делегации будут платить за номер куда меньше, чем обычные гости - но реклама отелю окупает любые финансовые потери.

Обычных гостей днем 22 мая расселили по другим отелям - и это было очень сложной операцией в области логистики. Делегация Трампа займет весь отель.

Базовый номер в отеле стоит 900 долларов - но американцы будут платить 380. Естественно, что президентский номер стоит куда дороже.

Вокруг отеля образовалась большая пробка - идет разгрузка оборудования делегации Трампа. Между тем, за происходящим на кухне отеля внимательно наблюдают сотрудники службы безопасности и члены охраны Трампа.
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