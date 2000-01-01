22.05 14:58 MIGnews.com

СМИ: в Сирии погибли двое российских военных

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В Сирии погибли двое российских военнослужащих. Об этом сообщает портал "Город на Бире" со ссылкой на ветеранскую организацию "Боевое братство".По данным СМИ, речь идет о капитане ВС РФ Евгении Константинове. Имя второго военного не называется.Отмечается, что Константинов был направлен в спецкомандировку для оказания помощи командованию войск армии Сирии в обучении и воспитании военнослужащих."3 мая 2017 года в ходе сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ получил ранение и не сможет отбиться от террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений. Второй военнослужащий тоже погиб", – говорится в сообщении.Имя второго военнослужащего при этом не называется. Министерство обороны пока информацию не прокомментировало.