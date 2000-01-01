22.05 14:12 MIGnews.com

Убийцу пилота Су-24 приговорили в Турции к пяти годам тюрьмы

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Предполагаемый убийца российского пилота Альпарслан Челик приговорен в Турции к пяти годам заключения по обвинению в незаконном хранении оружия, предает РИА Новости."Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", – отметил адвокат осужденного.Челик взял на себя ответственность за гибель подполковника Олег Пешков, который был обстрелян с земли после того, как катапультировался со сбитого бомбардировщика Су-24.Позднее во время следствия Челик заявил, что не стрелял в пилота сам, а также приказал своим подчиненным не открывать огонь по пилотам.В мае прошлого года прокуратура Турции заявила, что не будет предъявлять Челику обвинения в связи с гибелью Пешкова.Российский бомбардировщик, участвовавший в операции в Сирии, был сбит 24 ноября ВВС Турции. Экипажу – командиру Олегу Пешкову и штурману Константину Мурахтину – удалось катапультироваться. Пешков погиб во время обстрела с земли.