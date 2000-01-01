22.05 13:35 MIGnews.com

Эмодзи использовали в качестве доказательства в суде

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В Израиле суд обязал пару выплатить штраф в размере $2 тысяч за использование "позитивных" эмодзи. Кто бы мог подумать, что безобидные картинки приведут до судебного разбирательства!Так, арендодатель Янив Дахан опубликовал объявление о сдаче дома и получил ответ от семейной пары.По их сообщению он понял, что они готовы поселиться в доме, так как пара использовала много "позитивных" эмодзи, а поэтому снял объявление с сайта. Хотя Оно смс содержало просьбу о встрече для ведения переговоров по съему жилья.Пара сперва хотела уточнить некоторые детали.С тех пор пара перестала отвечать на его сообщения, после израильтянин отправился в суд.В качестве доказательства о "сорванной сделке" и намерении пары снимать жилье, мужчина предоставил эмодзи, которые использовались в сообщении.В сообщении с уймой веселых картинок говорилось:"Доброе утро! Заинтересованы в доме. Хотели бы обсудить некоторые детали. Когда у вас будет свободное время?"Судья признала, что учитывая тот факт, что данная переписка не может служить договором между сторонами, позитивный характер эмодзи ввел истца в заблуждение и принудил снять объявление с сайта.