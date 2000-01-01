22.04 09:15 MIGnews.com
Группа бедуинов украла тонны мяса с завода
Израильская полиция арестовала группу бедуинов, которые украли несколько тонн мяса с комбината на юге Израиля. Отмечается, что банда воров состояла из шестерых мужчин возрастом от 30 до 40 лет.
Правоохранители задержали их около Кирьят-Малахи во время очередной кражи мяса, тем самым предотвратив преступление.
В полиции считают, что банда причастна к другим случаям взломов и хищений израильских предприятий и заводов, отмечает Аруц Шева.
Уточняется, что злоумышленники пробрались на территорию мясокомбината в Беэр-Тувии и похитили оттуда несколько тонн мяса.
Подозреваемые были доставлены на допрос.
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