22.04 09:15 MIGnews.com

Группа бедуинов украла тонны мяса с завода

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Израильская полиция арестовала группу бедуинов, которые украли несколько тонн мяса с комбината на юге Израиля. Отмечается, что банда воров состояла из шестерых мужчин возрастом от 30 до 40 лет.Правоохранители задержали их около Кирьят-Малахи во время очередной кражи мяса, тем самым предотвратив преступление.В полиции считают, что банда причастна к другим случаям взломов и хищений израильских предприятий и заводов, отмечает Аруц Шева.Уточняется, что злоумышленники пробрались на территорию мясокомбината в Беэр-Тувии и похитили оттуда несколько тонн мяса.Подозреваемые были доставлены на допрос.