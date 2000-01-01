ЦАХАЛ рассказал о новых корветах

По данным издания, боевые машины будут именоваться "Маген" ("Заслон"), "Оз" ("Отвага"), "Ацмаут" ("Неподвластность") и "Ницахон" ("Триумф").
Отметим, что корабли "Саар-6" намного мощнее чем "Саар-5", и специально предназначены для охраны израильской экономической акватории, то есть газовых месторождений в Средиземном море.
Это 90-метровые корабли водоизмещением около 2000 тонн с дизельной двигательной установкой. Новые машины оснастят израильскими оружейными системами разработки Авиапромышленного концерна и института "Рафаэль".
Уточняется, что на каждом корабле будут установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет, а также до 40 вертикальных зенитных ракетных установок средней и большой дальности "Барак-8".
Израильские военные отмечают, что новые корветы будут оснащены артиллерийскими и торпедными установками, а также самыми современными локаторными системами.