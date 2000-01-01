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ЦАХАЛ раскрыл названия новых корветов | Фото:23.04 07:11   MIGnews.com

ЦАХАЛ рассказал о новых корветах

Штаб ВМФ Израиля объявил имена четырех своих новых корветов "Саар-6", первый из которых должен быть доставлен к концу 2019 года.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, боевые машины будут именоваться "Маген" ("Заслон"), "Оз" ("Отвага"), "Ацмаут" ("Неподвластность") и "Ницахон" ("Триумф").

Отметим, что корабли "Саар-6" намного мощнее чем "Саар-5", и специально предназначены для охраны израильской экономической акватории, то есть газовых месторождений в Средиземном море.

Это 90-метровые корабли водоизмещением около 2000 тонн с дизельной двигательной установкой. Новые машины оснастят израильскими оружейными системами разработки Авиапромышленного концерна и института "Рафаэль".

Уточняется, что на каждом корабле будут установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет, а также до 40 вертикальных зенитных ракетных установок средней и большой дальности "Барак-8".

Израильские военные отмечают, что новые корветы будут оснащены артиллерийскими и торпедными установками, а также самыми современными локаторными системами.
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