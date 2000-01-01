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Мэр Димоны обвиняется в домагательствах | Фото:22.04 21:47   MIGnews.com

Мэр Димоны обвиняется в домагательствах

Мэр южного города Димона Бени Битон сегодня был допрошен полицией в течение нескольких часов после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel.

По предварительным данным, градоначальник подозревается в нарушении нескольких пунктов Закона о предотвращении сексуальных домогательств.

Уточняется, что расследование было начато на основании заявления, поданного потерпевшей.

В пресс-службе полиции отметили, что после завершения допроса Битон был освобожден без ограничительных условий, за исключением запрета приближаться к женщине, подавшей заявление.

Правоохранители подчеркнули, что после окончания проверки жалобы дело будет передано в прокуратуру.

По словам адвоката мэра Димоны, слухи о сексуальных домогательствах были распространены политическими соперниками мэра накануне выборов в местные советы.
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