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Двое израильтян продавали оружие ЦАХАЛа палестинцам | Фото:22.04 20:51   MIGnews.com

Двое израильтян продавали оружие ЦАХАЛа палестинцам

В прошлом месяце два израильтянина были арестованы за якобы торговлю оружием и боеприпасами, украденными с баз ЦАХАЛа.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что материалы дела переданы в окружной суд в Беэр-Шеве.

По данным издания, аресты были проведены в марте, но цензурный запрет снят лишь в воскресенье, 22 апреля.

Отмечается, что среди задержанных двое израильских граждан, жителей деревни Ароер в Негеве, и палестинец из деревни Ятта возле Хеврона.

В пресс-службе полиции сообщили, что среди покупателей похищенного оружия были жители Палестинской автономии, а также бедуины, проживающие в Негеве.

Правоохранители подчеркивают, что предполагаемым торговцем оружия является житель деревни Ятта, замешанный в незаконном обороте оружия.

Стало известно, что он доставлен в Израиль и предстал перед судом.

Согласно информации издания, операцию по задержанию подозреваемых проводили совместно Служба общей безопасности и полиция Израиля.

Во время задержания полиция не обнаружила ни одного армейского оружия, но были изъяты два пистолета-пулемета типа "Карл-Густав" кустарного производства и патроны к ним.
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