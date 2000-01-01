22.04 20:51 MIGnews.com
Двое израильтян продавали оружие ЦАХАЛа палестинцам
В прошлом месяце два израильтянина были арестованы за якобы торговлю оружием и боеприпасами, украденными с баз ЦАХАЛа.
Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel
.
Уточняется, что материалы дела переданы в окружной суд в Беэр-Шеве.
По данным издания, аресты были проведены в марте, но цензурный запрет снят лишь в воскресенье, 22 апреля.
Отмечается, что среди задержанных двое израильских граждан, жителей деревни Ароер в Негеве, и палестинец из деревни Ятта возле Хеврона.
В пресс-службе полиции сообщили, что среди покупателей похищенного оружия были жители Палестинской автономии, а также бедуины, проживающие в Негеве.
Правоохранители подчеркивают, что предполагаемым торговцем оружия является житель деревни Ятта, замешанный в незаконном обороте оружия.
Стало известно, что он доставлен в Израиль и предстал перед судом.
Согласно информации издания, операцию по задержанию подозреваемых проводили совместно Служба общей безопасности и полиция Израиля.
Во время задержания полиция не обнаружила ни одного армейского оружия, но были изъяты два пистолета-пулемета типа "Карл-Густав" кустарного производства и патроны к ним.
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