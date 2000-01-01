22.04 20:24 MIGnews.com
На трассе № 40 бедуины во время движения палили в воздух
В Негеве на трассе № 40 бедуины во время движения открыли огонь в воздух.
Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 20 апреля, в районе перекрестка Охалим, на территории бедуинского поселка Тель-Шева.
В результате инцидента никто не пострадал, однако обеспокоенные граждане обратились в полицию, требуя немедленно положить конец опасной забаве.
Очевидцы рассказали, что неизвестные в масках стреляют из автоматического оружия в воздух, позируя перед видеокамерами.
Один из жителей Негева, ставший свидетелем гонки, подчеркнул, что "это прямая угроза жизни людей".
Отметим, что видео было широко распространено в социальных сетях в Израиле в выходные дни, вызвав возмущение по поводу очевидного беззакония.
Уточняется, что к моменту прибытия полицейских стрельба прекратилась.
В пресс-службе полиции предполагают, что пальба в воздух велась по поводу свадьбы. На данный момент следствие продолжается.
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