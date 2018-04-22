22.04 19:47 MIGnews.com
У самолета Air India в воздухе вылетел иллюминатор
Во время полета в самолете индийской авиакомпании Air India треснуло и вылетело стекло иллюминатора. ЧП на борту произошло после вхождения лайнера в зону турбулентности.
Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает NDTV, передает Лента.ру
.
По данным издания India Today, инцидент произошел днем 19 апреля, но известно о нем стало только сейчас.
Согласно информации издания, самолет рейса Амритсар — Нью-Дели попал в зону турбулентности: иллюминатор не выдержал нагрузок, стекло треснуло, и его выдавило внутрь салона. С полок посыпался багаж.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали трое пассажиров.
Инцидент был снят на видео пассажирами лайнера Boeing 787 Dreamliner.
Уточняется, что на борту самолета в момент инцидента было около 240 человек.
В официальном заявлении Air India сообщается, что в зоне турбулентности лайнер оставался от 10 до 12 минут. Известно также, что по данному инциденту началось расследование.
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