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У самолета Air India в воздухе вылетел иллюминатор | Фото:22.04 19:47   MIGnews.com

У самолета Air India в воздухе вылетел иллюминатор

Во время полета в самолете индийской авиакомпании Air India треснуло и вылетело стекло иллюминатора. ЧП на борту произошло после вхождения лайнера в зону турбулентности.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает NDTV, передает Лента.ру.

По данным издания India Today, инцидент произошел днем 19 апреля, но известно о нем стало только сейчас.

Согласно информации издания, самолет рейса Амритсар — Нью-Дели попал в зону турбулентности: иллюминатор не выдержал нагрузок, стекло треснуло, и его выдавило внутрь салона. С полок посыпался багаж.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали трое пассажиров.

Инцидент был снят на видео пассажирами лайнера Boeing 787 Dreamliner.

Уточняется, что на борту самолета в момент инцидента было около 240 человек.

В официальном заявлении Air India сообщается, что в зоне турбулентности лайнер оставался от 10 до 12 минут. Известно также, что по данному инциденту началось расследование.

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