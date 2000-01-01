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Умер карлик из `Остина Пауэрса` и `Гарри Поттера` | Фото:23.04 03:27   MIGnews.com

Умер карлик из "Остина Пауэрса" и "Гарри Поттера"

В возрасте 49 лет умер известный актер Верн Тройер который отличался карликовым ростом. Тройер известен своими ролями гоблина-банкира в "Гарри Поттере" и лилипута Мини-мы в "Остин Пауэрс".

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает The Guardian.

О смерти актера объявили на его официальной странице в Facebook. "С большой печалью сообщаем, что Верн скончался сегодня", - говорится в заявлении.

По словам родственников актера, причиной смерти была затяжная депрессия, которая привела к самоубийству. Однако официальную версию правоохранители пока не обнародуют.

Известно, что в последние годы актер боролся с алкоголизмом и даже попадал в больницу с подозрением на отравление от спиртного.

За свою жизнь талантливый актер сумел достичь немалой популярности. И хотя его родные часто сомневались в успехе голливудской карьеры, он все же доказал обратное и стал своеобразным символом человека, который упорным трудом и самосовершенствованием достиг вершин.

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