О смерти актера объявили на его официальной странице в Facebook. "С большой печалью сообщаем, что Верн скончался сегодня", - говорится в заявлении.
По словам родственников актера, причиной смерти была затяжная депрессия, которая привела к самоубийству. Однако официальную версию правоохранители пока не обнародуют.
Известно, что в последние годы актер боролся с алкоголизмом и даже попадал в больницу с подозрением на отравление от спиртного.
За свою жизнь талантливый актер сумел достичь немалой популярности. И хотя его родные часто сомневались в успехе голливудской карьеры, он все же доказал обратное и стал своеобразным символом человека, который упорным трудом и самосовершенствованием достиг вершин.