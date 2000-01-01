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В Дубае загорелся 360-метровый небоскреб | Фото:22.04 17:57   MIGnews.com

В Дубае загорелся 360-метровый небоскреб

В Дубае возникло возгорание на 360-метровом небоскребе Almas Tower, который был построен в 2009 году и состоит из 74 этажей.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает Корреспондент.net.


От крыши здания поднимается дым. У небоскреба дежурит полиция и машины скорой помощи. Были эвакуированы около 100 человек. В пресс-службе администрации города заявили, что никто не пострадал.

На фото и на видео из социальных сетей можно увидеть, что горит шпиль здания.


Отметим, что башня Алмас – самое высокое здание у озера Джумейра на искусственном острове. В 68-этажном доме находятся компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней.

До 2009 года небоскреб был самым высоким зданием города.

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