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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле | Фото:22.04 17:18   MIGnews.com

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Согласно информации агентства РИА Новости, число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57.

Также стало известно, что ответственность за чудовищный удар по Исламской Республике Афганистан взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на информационное агентство боевиков AMAQ.

Издание подчеркивает, что этот теракт может нанести серьезный урон репутации текущего правительства, которым управляет президент Ашраф Гани, за полгода до назначенного голосования.

Отметим, что это самая смертоносная предвыборная атака за все время.

Напомним, террорист-смертник взорвал себя под зданием регистрационного центра избирателей в столице Афганистана, Кабуле, убив более 30 человек и ранив более 50.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что террорист пешком приблизился к избирательному центру, полному чиновников и мирных граждан, и привел в действие взрывное устройство. Взрыв уничтожил несколько машин и встряхнул окна ближайших зданий.
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