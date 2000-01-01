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Кабул: взрыв накануне выборов, десятки погибших22.04 13:50   MIGnews.com

Кабул: взрыв накануне выборов, десятки погибших

Более 30 человек стали жертвами взрыва в афганском Кабуле в воскресенье, 22 апреля. Отмечается, что взрыв прогремел накануне парламентских выборов у центра для регистрации избирателей.

Также более 50 человек получили ранения. Причина взрыва пока неизвестна. На месте происшествия находится полиция и медики.

По мнению главы местной полиции, взрывное устройство привел в действие смертник.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, информирует TOLOnews.
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