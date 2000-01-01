22.04 12:59 MIGnews.com
Короля Салмана спрятали в бункер из-за игрушки
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был эвакуирован в бункер на военной базе King Khaled.
Об этом сообщил местный журналист Али Аль-Ахмед на своей странице в Twitter.
В субботу вечером, 21 апреля, возле королевского дворца в Эр-Рияде слышали стрельбу и взрывы, информирует Breaking News Global.
Однако журналист The Wall Street Journal Маргарита Станкати утвреждает, что ничего серьезного не случилось: просто к резиденции монарха слишком близко подлетел игрушечный дрон или самолетик.
Об этом же сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.
Некоторые же саудовские СМИ в свете этих событий написали о попытке государственного переворота в стране.
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