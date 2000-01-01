Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Короля Салмана спрятали в бункер из-за игрушки22.04 12:59   MIGnews.com

Короля Салмана спрятали в бункер из-за игрушки

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был эвакуирован в бункер на военной базе King Khaled.

Об этом сообщил местный журналист Али Аль-Ахмед на своей странице в Twitter.




В субботу вечером, 21 апреля, возле королевского дворца в Эр-Рияде слышали стрельбу и взрывы, информирует Breaking News Global.

Однако журналист The Wall Street Journal Маргарита Станкати утвреждает, что ничего серьезного не случилось: просто к резиденции монарха слишком близко подлетел игрушечный дрон или самолетик.

Об этом же сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

Некоторые же саудовские СМИ в свете этих событий написали о попытке государственного переворота в стране.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Кабул: взрыв накануне выборов, десятки погибших
13:46
Гидеон Леви обвинил Натали Портман в трусости
13:23
Ливни: мы любим Израиль и будем бороться за нашу страну
13:14
Роскомнадзор заблокировал Google
12:37
Пинки и кулаки: новое видео Ахад Тамими
12:24
Насралла: наши ракеты поразят любую цель в Израиле
12:05
Израиль: религиозную школу засчитают за 12 классов
11:54
Британцы признали невозможность полной защиты от кибератак
11:39
Полиция арестовала водителя, несшегося с скоростью 204 км/ч
11:21
Эрдан атаковал департамент внутренних расследований полиции  
10:50
"Еш Атид": в Кнессете нет места террористам!
10:38
"Кто убил инженера ХАМАСа? Может Джеймс Бонд?"
10:16
Либерман - Ирану: тот кто угрожает, дорого заплатит за это
10:04
ЦАХАЛ задержал 19 террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus