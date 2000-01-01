22.04 11:39 MIGnews.com

Полиция арестовала водителя, несшегося с скоростью 204 км/ч

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Транспортная полиция Израиля арестовала водителя, несшегося по шоссе №77 в районе Гиват Авни со скоростью 204 км/ч.Рекордное превышение скорости было зафиксировано лазерным измерителем скорости. офицерам полиции удалось остановить машину с нарушителем.Водитель в свое оправдание заявил: “Дорога была пустой!” Водитель был задержан, доставлен в суд, который отправил его в КПЗ на срок десять дней.