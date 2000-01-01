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Афганистан: талибы напали на военную базу. 70 погибших | Фото: Thinkstock22.04 07:51   MIGnews.com

Афганистан: талибы напали на военную базу. 70 погибших

Боевики движения “Талибан” убили по меньшей мере 70 афганских солдат на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.

Власти сообщили, что во время атаки на военную базу боевики переодевались в форму правительственной армии.

По словам представителя вооруженных сил Афганистана, нападение произошло тогда, когда военные выходили из мечети на территории базы.

Сообщается, что талибы также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

В свою очередь, боевики заявили, что использовали террористов-самоубийц, чтобы подорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

В результате боев как минимум погибли десять боевиков, пишет Би Би Си.
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