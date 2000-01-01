22.04 07:51 MIGnews.com
Афганистан: талибы напали на военную базу. 70 погибших
Боевики движения “Талибан” убили по меньшей мере 70 афганских солдат на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.
Власти сообщили, что во время атаки на военную базу боевики переодевались в форму правительственной армии.
По словам представителя вооруженных сил Афганистана, нападение произошло тогда, когда военные выходили из мечети на территории базы.
Сообщается, что талибы также расстреляли солдат, находившихся в столовой.
В свою очередь, боевики заявили, что использовали террористов-самоубийц, чтобы подорвать внешний периметр обороны базы.
Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.
В результате боев как минимум погибли десять боевиков, пишет Би Би Си.
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