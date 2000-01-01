23.04 05:44 MIGnews.com

Около 1000 беженцев в ФРГ - потенциально опасные террористы

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Около 100 беженцев, которых правоохранительные органы Германии считают потенциально опасными, подлежат выдворению из страны. Со ссылкой на источники в спецслужбах издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что треть из них - граждане Турции.Всего власти насчитывают в Германии около тысячи радикально настроенных исламистов, которые, по оценкам специалистов, могут совершить теракт.При этом реально быть высланными из страны могут лишь чуть более ста человек, поскольку две трети из тысячи опасных субъектов являются гражданами Германии, а остальные в большинстве своем легально находятся в ФРГ, указывает газета.